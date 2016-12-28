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Центробанк назначил нового руководителя главка по ЦФО

Им стал выходец из Башкирии Ильшат Янгиров

Новым руководителем главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу назначен Ильшат Янгиров, до сих пор возглавлявший аналогичное подразделение регулятора в Сибири.

В главке по ЦФО он сменил Ольгу Полякову, которая в середине декабря 2016 года получила повышение и стала зампредом ЦБ.

Янгиров — выходец из Башкирии, где около 20 лет проработал в местном нацбанке, дойдя до позиции зампреда.

После этого он был руководителем нацбанка в Удмуртии, а последние два года возглавлял главк ЦБ РФ по Сибирскому федеральному округу.

В 1980-х годах Янгиров после службы в армии был учеником киномеханика, а затем киномехаником.

Он не первый топ-менеджер ЦБ, имеющий за плечами опыт работы в сфере культуры, — например, член совета директоров регулятора Алексей Симановский в 1970-х работал электроосветителем в Московском театре драмы и комедии на Таганке.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Центробанк назначил нового руководителя главка по ЦФО

Им стал выходец из Башкирии Ильшат Янгиров

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