Центробанк назначил нового руководителя главка по ЦФО

Новым руководителем главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу назначен Ильшат Янгиров, до сих пор возглавлявший аналогичное подразделение регулятора в Сибири.



В главке по ЦФО он сменил Ольгу Полякову, которая в середине декабря 2016 года получила повышение и стала зампредом ЦБ.



Янгиров — выходец из Башкирии, где около 20 лет проработал в местном нацбанке, дойдя до позиции зампреда.



После этого он был руководителем нацбанка в Удмуртии, а последние два года возглавлял главк ЦБ РФ по Сибирскому федеральному округу.



В 1980-х годах Янгиров после службы в армии был учеником киномеханика, а затем киномехаником.



Он не первый топ-менеджер ЦБ, имеющий за плечами опыт работы в сфере культуры, — например, член совета директоров регулятора Алексей Симановский в 1970-х работал электроосветителем в Московском театре драмы и комедии на Таганке.

