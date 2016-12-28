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В Поморье приостановлена продажа спиртосодержащих жидкостей

Запрет касается непищевой продукции, но не распространяется на парфюмерию и стеклоомыватели

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена в Поморье.

Меры введены на 30 дней в соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением главного санитарного врача страны от 23 декабря, сообщает ресурс News29.ru.

Речь идет о продукции, содержание этилового спирта в которой превышает 25% от общего объема.

Пока запрет не касается стеклоомывателей и парфюмерии, отмечает агентство.

Как писали «Известия», ранее подобные меры были введены еще в нескольких областях России, в том числе в Московской области.

Причиной стала массовая гибель людей, зафиксированная в Иркутске.

По последним данным, в результате отравления средством для ванн «Боярышник» погибли 74 человека.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Поморье приостановлена продажа спиртосодержащих жидкостей

Запрет касается непищевой продукции, но не распространяется на парфюмерию и стеклоомыватели

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