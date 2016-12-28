В омском аэропорту впервые приземлился самолет «Омск»

В среду утром в омском аэропорту приземлился самолет «Омск», принадлежащий авиакомпании «Россия». Лайнер доставил пассажиров из Санкт-Петербурга.

На борту лайнера Airbus 319, выкрашенного в красно-белые цвета, разместили надпись «Омск» и герб города.



Прилет самолета «Омск» ждали еще на прошлой неделе, но по объективным причинам этого не произошло, пишет РИА «Омск-информ».

Напомним, имя воздушному судну было присвоено в рамках масштабного ребрендинга авиакомпании. Среди городов, в честь которых также назвали лайнеры, — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Магадан, Новосибирск и другие. Отмечается, что именные самолеты летают по одному маршруту.