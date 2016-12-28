В Ульяновске усиливаются меры безопасности

В Ульяновске экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Меры безопасности будут введены в местах массового скопления людей.

Особо усиливается охрана главной городской площади — там запланировано появление первых лиц города и области в ночь на 1 января.

Однако массовое скопление горожан ожидается на площади Победы, куда на праздники съезжаются жители из разных городов Ульяновской области, отмечает ресурс 1ul.ru.

Представители УМВД по Ульяновской области обещают сделать всё возможное, чтобы праздники прошли без ЧП.

В частности, на время новогодних каникул патрулировать городские улицы будут дополнительные наряды полиции. К обеспечению правопорядка привлекут ЧОПы и добровольные дружины.