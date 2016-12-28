На Сахалине будут лепить скульптуры из искусственного снега

Площадь в сахалинском селе Красногорск по традиции украсят новогодними скульптурами, однако в этом году для их изготовления пришлось специально привезти снежную пушку. Многие жители увидели снегогенератор впервые в жизни. Об этом ИА SakhalinMedia сообщили в пресс-службе администрации Томаринского городского округа.

В ноябре в районе были сильные метели, но затем наступила оттепель, и снег растаял. С тех пор осадков практически не было, а температура понизилась до минус 20 градусов.

По словам главы администрации Томаринского городского округа Александра Кобелева, в Томари проблему с дефицитом снега решили с помощью льда. Главную площадь впервые в истории города украсили ледяными фигурами с подсветкой. В Красногорске планировали сделать снежные скульптуры, но настоящего снега в селе к концу декабря так и не накопилось.

Тогда власти решили привезти снежную пушку из томаринского центра зимних видов спорта, чтобы создать в селе праздничную новогоднюю атмосферу. Работа снегогенератора на площади Красногорска вызвала интерес у жителей. Многие из них такого никогда не видели.