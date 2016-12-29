С надеждой на лучшее

Уходящий год был непростым для российского банковского сектора. По многим показателям он демонстрирует неоднородную динамику: где-то — хорошую, а где-то — не очень. Например, прибыль банков за 11 месяцев 2016 года в четыре раза превысила прибыль за весь 2015 год. Это, конечно, очень позитивно и дает возможности для будущего развития, однако основной причиной высокой прибыли является снижение отчислений в резервы.

Розничное кредитование в годовом выражении показывает небольшой рост, а корпоративное кредитование — умеренное снижение, так что говорить о процветании кредитования, к сожалению, пока не приходится. Кроме того, увеличился объем просроченной задолженности, и тут сохраняется повод для беспокойства.

При этом далеко не все банки пережили високосный год. С начала года ЦБ РФ отозвал лицензии уже более чем у девяти десятков банков — практически столько же, сколько и годом ранее. Регулятор «расчищает» банковский сектор ритмично и с завидным постоянством. В стране осталось менее 600 действующих банков.

Также год был омрачен тем, что несколько крупных и известных банков оказались финансово неустойчивыми, в результате чего потребовалось ввести в них временную администрацию. Банк «Пересвет» и Татфондбанк — кредитные организации, по своей величине, авторитету и по составу акционеров не вызывавшие опасений, вдруг оказались «слабым звеном».

Усилия ЦБ РФ по наведению порядка в банковском секторе налицо. Однако мы полагаем, что большая часть тех кредитных организаций, которые лишились лицензий, могли бы «выжить» при своевременной корректировке их поведения. Мы неоднократно высказывали такую точку зрения и сейчас продолжаем настаивать на том, что соотношение между количеством санаций банков и количеством отзывов лицензий должно быть в пользу санаций, а не отзывов.

Кроме того, волей-неволей у наблюдателей возникает вопрос, где был пруденциальный надзор, если без малого сотня банков в 2016 году оказалась несостоятельной и неустойчивой. В чем ответственность регулятора: только ли в том, чтобы отзывать лицензии или чтобы все-таки помогать банкам «выздоравливать»?

Одна из проблем как российской экономики, так и банковского сектора заключается в том, что жесткость требований к банкам у нас накладывается на жесткую денежно-кредитную политику.

Приведу характерный пример, показывающий, что Банк России сейчас занимает чрезвычайно жесткую позицию в политике процентных ставок. По итогам 2015 года инфляция составила 12,9%, при этом в 2016 год мы вошли с ключевой процентной ставкой в 11% годовых. В то же время по итогам 2016 года инфляция, по прогнозам, окажется не выше 6%, а ключевая процентная ставка составляет сейчас 10% годовых. То есть инфляция замедлилась вдвое, а стоимость денег практически не снижается.

Если обратиться к еще более ранним данным, в I квартале 2014 года годовая инфляция составляла 6,9%, а ключевая ставка — 7% годовых. То есть ставка была примерно на уровне инфляции. Правда, затем регулятор в 2014 году планомерно повышал ставку, но на это были свои причины.

Сейчас же у нас ключевая ставка на четыре с лишним процентных пункта выше уровня инфляции, и Банк России дает понять, что торопиться со смягчением своей процентной политики не будет. Но при таких процентных ставках не может быть полноценного кредитования экономики, потому что заемщики просто не могут обеспечить необходимый уровень рентабельности в таких условиях.

Давать прогнозы на следующий год — дело неблагодарное. Поэтому я просто выскажу свои новогодние пожелания. Если они сбудутся, наш банковский сектор сможет вздохнуть свободнее, а значит, легче будет и экономике, и потребителям финансовых услуг.

Хотелось бы, чтобы Банк России переквалифицировался из «патологоанатома» в «терапевта» и научился по-настоящему помогать кредитным организациям, а не только отправлял бы их в последний путь. Чтобы Банк России действительно стал «консультантом, а не надсмотрщиком» и чтобы «чистка» банковского сектора была завершена. Хотелось бы пожелать, чтобы доверие к банковскому сектору росло, а конкуренция на банковском рынке не уничтожалась, а расширялась.

Надеюсь, произойдет восстановление кредитования в России, которое при сохранении двузначных процентных ставок практически невозможно.

Желаю всем нашим кредитным организациям в новом году устойчивости и стабильного функционирования, а читателям газеты — финансового благополучия.

Автор — президент Ассоциации российских банков