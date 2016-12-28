В Алтайском крае вместо краевой администрации создается правительство. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Карлин.

Новое правительство приступит к своим обязанностям с 1 января 2017 года. Согласно структуре нового органа исполнительной власти, губернатор края станет одновременно и председателем правительства. В его подчинении будет восемь заместителей. Они будут курировать работу десяти региональных министерств и 12 управлений.

Как передает Сибирское агентство новостей, в структуру органов исполнительной власти региона войдут также администрация губернатора и правительства Алтайского края и постоянное представительство Алтайского края в Москве.

Общая численность правительства Алтайского края составит 17 человек. Его состав уже утвержден.

