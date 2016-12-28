Под Брянском выявили 25 заболеваний гонконгским гриппом

В Брянской области выявлено 25 случаев заболевания гонконгским гриппом A (H3N2), сообщили пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели эпидемический порог по ОРВИ вырос на 27,4% и на 59% в среднем по региону. Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано среди школьников. В связи с осложнением эпидситуации в области введены ограничительные меры, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, ранее в регионе было выявлено шесть случаев заболевания гонконгским гриппом. В Забайкалье с начала декабря им заболели 12 человек, один случай заболевания зарегистрирован в Карелии. Первый случай заболевания гриппа с летальным исходом был выявлен в Санкт-Петербурге, где мужчина умер от осложнений.

Данный вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит с осложнениями. Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге в результате осложнений погибло много людей.

Читайте также:

Гонконгский грипп оказался стремительней свиного

Эксперт назвал регионы РФ с низким иммунитетом против гриппа

Гонконгский грипп наступает

Осложнений от прививок стало больше