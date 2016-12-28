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Власти Белоруссии вынесли смертный приговор детоубийце

Житель Мозыря, убивший дочь и сына, будет расстрелян

В Гомеле областной суд приговорил к расстрелу жителя Мозыря, который убил двоих своих детей.

«Обвиняемый признан виновным в совершении умышленного противоправного лишения жизни (убийстве), и на основании п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 139 УК Республики Белоруссия ему назначена исключительная мера наказания — смертная казнь — расстрел», — цитирует сообщение суда «Интерфакс».

Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в установленном законом порядке.

Следствие полагает, что мужчина убил своих 17-летнего сына и 9-летнюю дочь из мести супруге, которая хотела с ним развестись во второй раз.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Власти Белоруссии вынесли смертный приговор детоубийце

Житель Мозыря, убивший дочь и сына, будет расстрелян

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