В январе 2016 года мы отметили знаменательную дату в истории паралимпийского движения — 20-летие со дня образования Паралимпийского комитета России (ранее СССР).

За этот совсем непродолжительный отрезок времени был пройден громадный путь, «вместивший» в себя запоминающиеся события, связанные со становлением и развитием паралимпийского движения в нашей стране. В короткой летописи отразилось многое — от ярких дебютов наших спортсменов на международных турнирах в конце прошлого века до мощного выступления на зимних Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Новая организация к работе на постоянной и регулярной основе приступила лишь в начале 1997 года. В первые годы инвалидный спорт базировался в основном на любительской основе.

По мере нашего движения вперед в Паралимпийском комитете России постепенно созрела концепция дальнейшего развития отечественного паралимпийского движения на профессиональном фундаменте. Для самих паралимпийцев сверхзадача состояла в том, чтобы Паралимпийские игры на новом этапе своего становления перестали быть просто фестивалем любителей и постепенно превращались в сотрудничество и соперничество профессионалов, представляющих спорт высших достижений. После осмысления этих процессов были сделаны серьезные выводы.

В тот момент Паралимпийский комитет России существовал, если так можно выразиться, в чисто виртуальном виде. Не было ни бюджета, ни офиса, ни собственного управленческого аппарата, ни одного штатного работника. Их заменяли сотрудники специального отдела физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, который был создан в 1997 году в структуре Государственного комитета по физкультуре и спорту. Этот отдел был по существу и организационным, и методическим, и координационным центром физкультуры и спорта среди инвалидов страны. В нем генерировались, концентрировались, а затем превращались в управленческие и нормативные правовые решения многие идеи по развитию паралимпийского движения в нашей стране.

Так продолжалось до лета 2004 года, когда ПКР окончательно решил действовать самостоятельно. Мы на глазах превращались из учреждения, фактически значащегося только на бумаге, в инициативную и самодостаточную общественную организацию, способную решать самые серьезные актуальные вопросы развития паралимпийского движения. Роль ПКР резко возросла, к его мнению стали прислушиваться, с ним стали считаться, и общество, и власти стали все системнее помогать спорту инвалидов.

И результаты не замедлили сказаться. Число людей с ограниченными физическими возможностями, привлеченных к постоянным занятиям физкультурой и спортом, заметно увеличилось и достигло порядка 130 тыс. человек. В два раза выросло и количество спортивных клубов для инвалидов — их у нас в стране стало более тысячи. В единую всероссийскую спортивную классификацию было введено более 30 дисциплин видов спорта, по которым спортсменам-инвалидам, в том числе детям и юношам, присваиваются спортивные звания и разряды наравне со спортсменами без физических проблем. Ежегодно в нашей стране для инвалидов проводится более ста всероссийских и около шестидесяти международных соревнований.

20 лет — совсем небольшой срок в жизни любой организации. А для Паралимпийского комитета России они пролетели с такой космической скоростью, что сейчас кажутся одним мгновением. Но в это «мгновение» уместилось столько событий, что они поражают воображение. Многие специалисты восхищаются тем, что за каких-то последних десять с небольшим лет сборная России превратилась из записного середнячка мирового паралимпийского движения в его авторитетного лидера, потеснив бывших признанных фаворитов, тех, кто почти семьдесят лет назад стоял у истоков зарождения спорта для людей с ограниченными физическими возможностями.

Убедительным подтверждением превосходства российских спортсменов над соперниками стало их яркое выступление в 2014 году на домашних зимних Паралимпийских играх в Сочи, где они были первыми в неофициальном командном зачете с большим отрывом от соперников.

Не менее эффектными оказались достижения российских атлетов с ограниченными физическими возможностями и в 2012 году на летних Паралимпийских играх в Лондоне, где они впервые вышли на второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 102 награды, в том числе 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых. Наши атлеты уступили лишь китайцам и обогнали хозяев соревнований.

Столь впечатляющий успех отечественных паралимпийцев был не случайным. Он стал следствием большой работы.

Паралимпийский комитет России взял решительный курс на комплексное развитие как массовой физкультуры, так и спорта высших достижений среди спортсменов-инвалидов. Большая группа опытнейших профессионалов, сложившаяся в нашем российском (советском) спорте, помогла спортсменам с ограниченными физическими возможностями, а вместе с ними и всем российским инвалидам интегрироваться в наше новое постсоветское общество, стать его полноправными членами. Мы работали до допингового кризиса, работаем сейчас, будем работать и дальше. Мы искореним допинговую заразу и воссоединимся со всемирной паралимпийской семьей.

Автор — президент Паралимпийского комитета России