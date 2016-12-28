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В селе Валдгейм Еврейской области будут работать народные дружинники

Этот опыт планируется распространить на все поселения Биробиджанского района ЕАО

Первая народная дружина появилась в селе Валдгейм Еврейской автономной области. В следующем году ее сотрудники будут помогать в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий, впоследствии этот опыт могут перенять остальные поселения Биробиджанского района, сообщили ИА ЕАОMedia в районной администрации.

Решение о начале деятельности дружинников приняла комиссия МО МВД России «Биробиджанский» совместно с подразделениями администрации муниципального района при участии главы Валдгеймского поселения.

Новую общественную структуру зарегистрируют в региональном реестре общественных организаций правоохранительной направленности. В 2017 году дружинников планируют привлекать к работе на многолюдных районных и поселенческих событиях. Главам других поселений рекомендовано последовать примеру коллег из Валдгейма.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В селе Валдгейм Еврейской области будут работать народные дружинники

Этот опыт планируется распространить на все поселения Биробиджанского района ЕАО

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