В Вологодской области за хищение судят высокопоставленного чиновника

Экс-главу Бабушкинского муниципального района Вологодской области обвинили в хищениях.



Как установило следствие, с 2012 по 2015 год Александр Секушин, занимая высокопоставленную должность, четыре раза уходил на больничный на длительный срок, и каждый раз, пользуясь своим служебным положением, он не предоставлял бюллетень, чтобы получать зарплату в полном объеме.



В итоге чиновник необоснованно получил более 110 тыс. рублей, чем нанес районному бюджету значительный ущерб, сообщает ресурс Cpv.Ru со ссылкой на районную прокуратуру.

Там также сообщили, что Секушин согласился со всеми обвинениями в свой адрес и возместил местному бюджету материальный ущерб.