«Викинг» Красно Солнышко

Фильм-«долгострой» режиссера Андрея Кравчука и продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова наконец доплыл на расписных ладьях-дракарах до экранов. Семь лет понадобилось кинематографистам, чтобы создать мир Древней Руси — кровавый, жестокий и невероятно фактурный.

Декорации, натурные съемки, конные трюки, филигранно поставленные сцены единоборств и многолюдных боев — сильная сторона картины. Такого масштаба в жанре исторической драмы у нас, пожалуй, еще не было.

Русь Киевская медленно выплывает из тумана веков и предстает во всем своем суровом очаровании. По достоверности костюмов, доспехов и прочих атрибутов эпохи нашего «Викинга» вполне можно сравнить со знаменитым ирландско-канадским сериалом «Викинги», а по размаху — даже не с «Игрой престолов», с которой его почему-то всё время сравнивают, а с «Властелином колец». Во всяком случае сцены штурма древнерусских городов по визуальному впечатлению не уступают известной сцене из «Двух крепостей».

Фото: Централ Партнершип

Невозможно не отметить высочайший уровень казахских каскадеров под руководством Жайдарбека Кунгужинова — в их ведении были сцены боев, — а также музыку Игоря Мативиенко: саундтреки также являются неоспоримым достоинством ленты.

«Викинг» — метафора пути Руси от язычества к христианству. И мешают Владимиру в этом продвижении не столько внешние враги, сколько собственный народ. Хотя не надо забывать, что в «Повести временных лет» крещение Руси описано совсем по-другому…



При всей кровавости основной посыл картины — не война, а мир. Главный герой — князь Владимир в исполнении Данилы Козловского — за два часа экранного времени из сурового воина эволюционирует в доброго христианина, поменявшего меч на крест. Идиллическая картинка далека от образа реального Владимира, каким его рисуют летописи, зато завершает фильм на позитивной ноте.

Однако как герой достиг подобного преображения, авторы не показывают. Владимир изначально отличается от своего окружения, и никакого зла по собственной воле не несет. Он скорее жертва обстоятельств. Хочет благодати, а сотоварищи заставляют то насиловать непокорную невесту Рогнеду, то мстить старшему брату за убийство среднего, то приносить кровавые жертвы…



Фото: Централ Партнершип

​​​​​​​​​​​​​​Впрочем, руки главного героя ни разу за весь киноэпос не обагряются кровью. В хаосе братоубийственных войн он один хочет, чтобы все помирились и возлюбили друг друга. И это еще до принятия христианства. Главный герой вообще вышел персонажем довольно инертным — его постоянно ободряют и побуждают идти вперед дружинник Свенельд и викинги, пришедшие с ним на Русь.



Цивилизованность Владимира подчеркивает языческая тьма исконной Руси: никто не хочет прогресса и светлой веры, всем и так неплохо. Сочувствия своим либеральным идеям, кроме как у жены старшего брата, гречанки Ирины, князь ни у кого не находит. Ирина (Светлана Ходченкова) и рассказывает ему о вере Христовой. Появляется даже намек на сильное чувство между этими персонажами, впрочем, так и не реализованный.



Свенельда играет актер Максим Суханов, причем так, что легко затмевает исполнителей главных ролей. Актеру удалось создать запоминающий цельный образ и придать своему, по сути, отрицательному герою мрачное обаяние. В такого викинга веришь, и все мотивы его поступков понятны и обоснованны.

Рогнеда в исполнении Александры Бортич, не побоявшейся откровенно эротических сцен, — еще одна актерская удача картины. Кстати, эротики не будет в прокатной версии «12+». Но они останутся в версии «18+». «Викинг» выходит в прокат в двух вариантах, и надо быть внимательным при покупке билетов, чтобы не попасть куда не надо. Справедливости ради отметим, что сами по себе данные сцены ничем шокирующим не отмечены — эротику наши кинематографисты снимать так и не научились.