Калининградский стадион, который строят к ЧМ-2018, сдадут в срок

Власти Калининградской области обещают уложиться в срок при строительстве стадиона к ЧМ-2018.



К концу следующего года объект будет готов, сообщил губернатор Антон Алиханов.



Он признал, что проблемы действительно были. Они возникали на первоначальном этапе строительства и были связаны с уплотнением грунтов. Дело в том, что для арены выбрали болотистое место на острове Октябрьский.



Трудности удалось преодолеть с помощью новых технологий, сообщил глава региона.

Стадион должны достроить к концу 2017 года.

По словам губернатора, объем инвестиций в этот проект остался неизменным — более 17 млрд рублей.

Как напоминает ресурс «Клопс.Ru», несколько дней назад на стадионе уже установили последний угловой блок покрытия.