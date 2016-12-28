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Калининградский стадион, который строят к ЧМ-2018, сдадут в срок

Трудности, связанные с болотистой местностью, преодолены

Власти Калининградской области обещают уложиться в срок при строительстве стадиона к ЧМ-2018.

К концу следующего года объект будет готов, сообщил губернатор Антон Алиханов.

Он признал, что проблемы действительно были. Они возникали на первоначальном этапе строительства и были связаны с уплотнением грунтов. Дело в том, что для арены выбрали болотистое место на острове Октябрьский.

Трудности удалось преодолеть с помощью новых технологий, сообщил глава региона.

Стадион должны достроить к концу 2017 года.

По словам губернатора, объем инвестиций в этот проект остался неизменным — более 17 млрд рублей.

Как напоминает ресурс «Клопс.Ru», несколько дней назад на стадионе уже установили последний угловой блок покрытия.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Калининградский стадион, который строят к ЧМ-2018, сдадут в срок

Трудности, связанные с болотистой местностью, преодолены

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