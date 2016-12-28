Спуск лавины проведут в горнолыжном комплексе под Мурманском

Принудительный спуск лавины спасатели проведут в горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» в Кировске. Работы по активному воздействию на снежный покров проведут сегодня с 09:00 до 19:00 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Лавины спустят методом подрыва взрывчатых веществ. Спасатели призывают жителей и гостей города покинуть опасную зону во время проведения работ, сообщает ИА «Би-порт».

В Хибинах сохраняется третья (значительная) степень лавинной опасности, высота снега составляет 63 см. С начала зимы сошло 38 лавин, в том числе было произведено 3 принудительных спуска.