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Замминистра из Приангарья отпустили под подписку о невыезде

Евгения Нефедова является фигуранткой дела о массовом отравлении «Боярышником» в Приангарье

Заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову отпустили под подписку о невыезде. Она уже дала показания следствию по делу о массовом отравлении «Боярышником».

В отношении Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По данным следствия, в ноябре 2016 года подчиненные передали ей дело, в котором была информация о реализации алкогольной продукции в одном из торговых павильонов.

Как передает ИА FlashSiberia, замминистра имущественных отношений региона увезли на допрос 27 декабря прямо с работы. Всего по данному делу задержаны 23 человека, в том числе замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

По последним данным, количество жертв отравления суррогатным концентратом достигло 77 человек. Причиной смерти 74 из них стал метанол. В больницах остаются 11 пострадавших.

Напомним, Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в РФ непищевых продуктов с содержанием этилового спирта свыше 25%.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Замминистра из Приангарья отпустили под подписку о невыезде

Евгения Нефедова является фигуранткой дела о массовом отравлении «Боярышником» в Приангарье

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