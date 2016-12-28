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Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулы

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у главы государства почти не бывает полноценных выходных

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин проведет новогодние каникулы. Часть праздников он посвятит занятиям любимыми видами спорта — в том числе, хоккею и плаванию.

«Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе», — рассказал представитель Кремля.

Однако Песков напомнил о том, что у президента РФ почти не бывает полноценных выходных.

«Так или иначе идут телефонные звонки, так или иначе по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается с членами кабинета (министров), он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии силовых служб. Это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы», — пояснил Песков.

О меню президента в новогоднюю ночь Песков рассказать затруднился, напомнив только, что в плане пищевых предпочтений президент более чем скромен.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулы

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у главы государства почти не бывает полноценных выходных

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