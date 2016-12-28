Антимонопольщики взялись за «пивные» вывески в Татарстане

В УФАС Татарстана выступили против вывесок со словом «пиво».



Там считают, что они довольно часто рекламируют алкогольную продукцию.

Замглавы ведомства Игорь Павлов призвал органы местного самоуправления не выдавать разрешения на установку подобных конструкций. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по рекламе при УФАС по Татарстану.

В свою очередь, директор департамента развития и поддержки предпринимательства местной Торгово-промышленной палаты Артур Николаев предложил создать специальный каталог с примерами вывесок, которые нарушают закон «О рекламе».

Идею поддержали представители республиканской прокуратуры.

Как напоминает ИА «Татар-информ», заключения, которые дает экспертный совет по рекламе, принимаются судом и другими ведомствами.