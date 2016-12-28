Под Тверью ледяная глыба упала на голову ребенку

Ледяная глыба упала на голову ребенку в Кашине. По данному факту следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Как сообщает ИА «Твериград», инцидент произошел в тот момент, когда молодая мама возвращалась домой прогулки с двумя детьми-близнецами. При входе в подъезд с крыши дома на землю упала снежная глыба, часть которой отскочила от стены дома и попала в голову ребенка. Врачи диагностировали у ребенка ушиб.

Следователям выяснить, кто является ответственным за очистку снежного покрова и в какой мере исполнялись обязанности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не первый случай падения с крыши ледяной глыбы в регионе. Месяц назад похожий случай произошел в городе Бологое. Тогда одиннадцатилетняя девочка получила травму стопы в тот момент, когда сотрудники коммунальных служб очищали крыши от снега и наледи. В результате падения, повредив козырек крыльца магазина, ледяной кусок отскочил в сторону подходившей к магазину девочки.



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