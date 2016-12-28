Финансовая поддержка регионов будет увеличена

Финансовая поддержка регионов в 2017 году будет увеличена почти на 9% и составит 1,6 трлн рублей. Предполагается, что эти средства помогут сократить дефициты региональных бюджетов почти в два раза к 2019 году. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017–2019 годах.



Глава правительства подчеркнул, что «это не значит, что все решения, которые приняты, идеальны». Премьер обратился к руководителям федеральных ведомств и регионов с просьбой следить за ситуацией и при необходимости оперативно обсуждать возникшие проблемы.



Дмитрий Медведев также сообщил, что подписано несколько постановлений правительства, корректирующих правила предоставления дотаций для равного бюджетного обеспечения регионов.



Начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций должны взять на себя обязательства наращивать экономический потенциал региона и сокращать неэффективные расходы бюджета. Таким образом предполагается снизить уровень дотационности субъектов. При неисполнении этих обязательств предусмотрена финансовая ответственность для региональных бюджетов, а в ряде случаев — ответственность для глав регионов.



Также с 2017 года правительство увеличит размеры грантов для регионов, которые покажут наиболее высокий результат по увеличению налогового потенциала за счет экономического развития. Сейчас такой грант составляет 5 млрд рублей, со следующего года он увеличится до 20 млрд рублей.



— В совокупности эти решения должны повысить, улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории, — пояснил премьер.



Еще одним постановлением правительства внесены изменения в правила формирования, предоставления, распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Документ устанавливает, какие средства выделяет федеральный центр, какие — сам регион.

— Хотел бы специально обратить на это внимание, в документе оговорено, что эта норма вступает в силу только с 2018 года. На следующий год сохраняется прежний порядок, по которому эти предельные уровни фиксируются в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти, — заявил Дмитрий Медведев.



Премьер заявил, что необходимо прекратить практику распределения субсидий по принципу «деньги идут к деньгам». Целевые трансферты из федерального бюджета должны направляться в первую очередь исходя из региональных потребностей.



Еще одно постановление, подписанное премьер-министром, утверждает правила предоставления бюджетных кредитов на следующий год. Это позволит снизить долговую нагрузку на регионы за счет замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд рублей.



— Эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов или временных кассовых разрывов по ставке 0,1% годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий различных ЧП. Там уже ставка — 0% годовых, — пояснил глава правительства.



Такие кредиты можно брать на срок до пяти лет, но только при соблюдении ряда условий. Субъекты должны взять на себя обязательства по контролю за размером дефицита регионального бюджета (не более 10% от суммы доходов), снижать коммерческую задолженность региона и объем общегосударственного долга.

