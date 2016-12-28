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Развивать овцеводство в Крыму будут на деньги из Франции

Площадкой проекта может стать Джанкойский район

Предприниматель из Франции намерен инвестировать в развитие овцеводства в Крыму.

Предполагается, что овцы будут выращиваться для производство молока, сыра, мяса и шерсти.

О том, что на территории полуострова возможен крупный инвестпроект с привлечением денег из Франции, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Он не стал говорить, кто конкретно высказал заинтересованность в развитии  этой отрасли, отметив лишь, что это будет «уникальный француз, который со своей продукцией занимает первые места на всех выставках». Министра цитирует ИА «Крыминформ».

По словам министра, инвестировать в проект бизнесмен намерен свои собственные средства.

Площадкой может Черноморский  или Джанкойский районы.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Развивать овцеводство в Крыму будут на деньги из Франции

Площадкой проекта может стать Джанкойский район

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