Развивать овцеводство в Крыму будут на деньги из Франции

Предприниматель из Франции намерен инвестировать в развитие овцеводства в Крыму.



Предполагается, что овцы будут выращиваться для производство молока, сыра, мяса и шерсти.

О том, что на территории полуострова возможен крупный инвестпроект с привлечением денег из Франции, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.



Он не стал говорить, кто конкретно высказал заинтересованность в развитии этой отрасли, отметив лишь, что это будет «уникальный француз, который со своей продукцией занимает первые места на всех выставках». Министра цитирует ИА «Крыминформ».

По словам министра, инвестировать в проект бизнесмен намерен свои собственные средства.



Площадкой может Черноморский или Джанкойский районы.