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В Китае умер старейший в мире самец большой панды

Паньпань оставил после себя около 130 потомков

Старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань умер от опухоли в заповеднике Дуцзянянь в юго-западной китайской провинции Сычуань в возрасте 31 года. По человеческим меркам это равнозначно 101 году.

Врачам не удалось спасти Паньпаня, сообщает Утро.ru со ссылкой на газету «Хуасиду шибао».

После себя он оставил около 130 потомков разного пола, которые составляет почти четверть от общей популяции всех панд, живущих в зоопарках и питомниках по всему миру.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Китае умер старейший в мире самец большой панды

Паньпань оставил после себя около 130 потомков

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