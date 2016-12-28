Мошенники рассылают жителям Ижевска сообщения от имени Сбербанка

Жители Ижевска стали адресатами массовой рассылки фейковых сообщений якобы от представителей Сбербанка в мессенджере Viber. По данным городского управления МВД России, пик атак мошенников на абонентов «МегаФона» пришелся на 27 декабря. Пострадавшие получали текст с номера 900 и с логотипом Сбербанка о том, что их с карты списана определенная сумма денег.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского отделения Сбербанка, единственным официальным

аккаунтом банка в Viber является СБЕРБАНК РОССИИ. При этом вся персональная рассылка

происходит только посредством SMS с номера 900, в некоторых регионах — с номеров 9000, 9001, 8632, 6470 SBERBANK.



Официальные номера контактного центра 8-495-500-5550, 8-800-5555550 используются только для входящих звонков, подчеркнули в банке.

Если полученные «банковские» сообщения вызывают сомнения, нужно сразу звонить gj телефонам, размещенным на оборотной стороне карты или на интернет-сайте, передает ИА «Сусанин».