Назарбаев назначил Кайрата Абдрахманова главой МИД Казахстана

Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший постоянный представитель Республики при ООН Кайрат Абдрахманов.



Соответсвующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает пресс-служба главы государства.

«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.



Другим указом от должности главы МИД страны был освобожден Ерлан Идрисов.



Кайрат Абдрахманов занимал должности вице-министра иностранных дел Республики Казахстан, советника-посланника посольства в Великобритании, был чрезвычайным и полномочным послом в Израиле и Австрии.

