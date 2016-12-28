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Назарбаев назначил Кайрата Абдрахманова главой МИД Казахстана

Он сменил на этом посту прежнего министра Ерлана Идрисова

Министром иностранных дел Казахстана назначен бывший постоянный представитель Республики при ООН Кайрат Абдрахманов.

Соответсвующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает пресс-служба главы государства.

«Назначить Абдрахманова Кайрата Кудайбергеновича Министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Другим указом от должности главы МИД страны был освобожден Ерлан Идрисов.

Кайрат Абдрахманов занимал должности вице-министра иностранных дел Республики Казахстан, советника-посланника посольства в Великобритании, был чрезвычайным и полномочным послом в Израиле и Австрии.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Назарбаев назначил Кайрата Абдрахманова главой МИД Казахстана

Он сменил на этом посту прежнего министра Ерлана Идрисова

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