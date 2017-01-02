Культурные каникулы: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в новогодние праздники со 2 по 8 января
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Каток ВДНХ
Посетителям одного из самых больших катков Москвы обещают обширную программу. Всю праздничную неделю клоуны будут развлекать катающихся мини-конкурсами, играми и соревнованиями. А на главной площади каждый час можно будет увидеть бесплатное новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых мультяшных персонажей. Организаторы приготовили пять вариантов шоу, так что скучно не будет. Среди других вариантов зимнего досуга на ВДНХ — лыжня, бесплатный каток в парке «Останкино» и тюбинговая горка.
Каток у ГУМа
Катания на Красной площади стали уже традиционными. Каток между ГУМом и Мавзолеем не самый большой и зачастую переполненный, но исторические виды компенсируют нехватку пространства, а музыка советских времен создает ностальгическую атмосферу.
Каток на крыше «Москва-Сити»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Каток парка Горького
Руководство одного из старейших парков страны решило превратить каток в площадку стрит-арта. Павильоны проката коньков и кассовые боксы оформят художники. Одна из ледовых аллей превратится в 60-метровый световой тоннель, состоящий из 12 мерцающих арок, а в центре катка застынет восьмиметровый сияющий фонтан. Между ледяными дорожками разместится прозрачный лабиринт в форме чаши. Зеленое свечение данного арт-объекта напомнит северное сияние.
«Кредо убийцы»
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Масштабное фэнтази о загадочном клане наемных убийц-ассасинов. Герой по имени Калнем Линч попадает в секретную лабораторию, где благодаря супертехнологиям приобретает сверхспособности и отправляется в прошлое, чтобы узнать некую тайну. Попутно ему предстоит противостоять могущественному клану тамплиеров.
«Ложные признания»
Фото: «Cinema Prestige»
Фото: «Cinema Prestige»
Красивый юноша влюбляется в богатую вдову. Все вокруг, разумеется, против. Вдове старуха-мать подыскивает знатного престарелого жениха, богатый дядя хочет женить юношу на знатной наследнице, а то, что в итоге получится, удивит всех.
«Монстр-траки»
Фото: Централ Партнершип/Paramount
Режиссер: Крис Уэдж, роли озвучивали: Джейн Леви, Лукас Тилл
Семейная комедия, главный герой которой мечтает бежать из родного городка навстречу приключениям. Юноша собирает из обломков автомобилей настоящего монстра и вдобавок ко всему высвобождает из-под земли невероятное, но дружелюбное существо.
«Амуры в снегу»
Режиссер Екатерина Гранитова поставила стилизованную музыкальную комедию в духе домашнего театра XVIII века — интерпретацию классической комедии Фонвизина «Бригадир». Две семьи встречаются, чтобы поженить своих детей. Но отношения развиваются не так, как следовало ожидать...
2 января, 18.00, Московский академический театр им. В. Маяковского
«Гордость и предубеждение»
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
2, 3 января, 13.00 и 19.00, МХТ им. А.П.Чехова, Основная сцена
«Примадонны»
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
4, 8 января, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова, Основная сцена
«Леди Макбет нашего уезда»
В отличие от авторов многочисленных постановок знаменитой повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», сочувствующих Катерине Измайловой, режиссер Кама Гинкас рассказал иную историю. «Она уже никого не любила и себя не любила», — произносит героиня в финале, убив мужа, свекра и ребенка. Роль своевольной купчихи играет Елизавета Боярская.
5 января, 19.00, Московский ТЮЗ
Мистическое шоу «Вернувшиеся»
Фото: официальная страница мистического шоу «Вернувшиеся» в Facebook
Американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти привезли в Россию уникальные технологии работы с актерами и пространством: действие, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», происходит в старинном особняке в центре Москвы. В доме появились десятки потайных ходов и дверей, а в результате репетиций, которые велись в течение шести месяцев в строжайшей тайне, актеры освоили уникальные методики взаимодействия с аудиторией.
3–8 января, особняк «Дашков»
«Айвазовский. Ожившие полотна»
Мультимедийная выставка к 200-летию со дня рождения художника. Представлено более 200 работ из музеев России и Армении. Практически все картины сделаны в формате ps-3D, что позволяет посетителям почувствовать себя внутри них. Динамичный видеоряд, анимация, а также более трех десятков проекторов высокого разрешения перенесут посетителей в акваторию Черного моря на место известных корабельных баталий.
2 января — 12 марта, «Люмьер-холл»
«Рерих. Живые полотна»
Фото: Антон Кузнецов
Фото: Антон Кузнецов
2 января — 12 марта, «Люмьер-холл»
«Булгаков. Две биографии»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Масштабная выставка, приуроченная к юбилею Михаила Булгакова. Кураторы проекта собрали более 700 экспонатов: уникальные материалы из архивов и музейных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, рукописи, письма, рисунки, макеты театральных декораций, автографы, фотографии и даже документы ОГПУ, следившего за автором «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца». Часть экспозиции занимает воссозданная в пространстве «Нового Манежа» третья московская квартира Булгакова.
до 21 января, МГВЗ «Новый Манеж»
«Элегантность и роскошь ар-деко»
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля
До 11 января, Музеи Московского Кремля
Фестиваль «Путешествие в Рождество»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничные кинопоказы в ЦДК
Фото: «Cineticle Films»
Фото: «Cineticle Films»
Хуан Диего Флорес (тенор) и Хавьер Манзана Фас (фортепиано)
Фестиваль «Новый год в Консерватории» начинается с громкого имени. Мягкий и гибкий голос перуанца Хуана Диего Флореса хвалят и меломаны, и профессионалы. В 2000-м итальянские эксперты назвали Флореса оперным певцом года, в 2009-м его сольный альбом номинировался на «Грэмми».
В Москве Флорес в компании с замечательным пианистом Хавьером Манзаной Фасом выступит в репертуаре, с которым сделал себе мировое имя. В программе — арии из опер Россини, Леонкавалло, Доницетти, Массне, Гуно. На бис можно ожидать сюрпризов: часто под занавес певец берет в руки гитару и поет Bеsame mucho.
3 января, 19.00, Большой зал Консерватории
On-The-Go
Фото: официальная страница группы в Facebook
Фото: официальная страница группы в Facebook
2 января, 20.00, клуб «16 тонн»
«12 королей оперы»
Концерт солистов фонда «Таланты мира». Можно не задумываться о хитросплетениях программы, а просто получать удовольствие от мужских оперных голосов всех диапазонов — от парящего контратенора до глубокого баса. В программе — популярные арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и неаполитанские песни.
А вот имена исполнителей: Василий Хорошев, Артем Крутько, Рустам Яваев, Чингис Аюшеев, Артем Голубев, Кирилл Золочевский, Давид Гвинианидзе, Андрей Бреус, Константин Бржинский, Отар Кунчулиа, Владимир Кудашев, Андрей Фетисов. Петь солисты лучших театров мир будут в сопровождении Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации (дирижер Владимир Васяк).
4 января, 20.00, Светлановский зал Дома музыки