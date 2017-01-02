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Культурные каникулы: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в новогодние праздники со 2 по 8 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Каток ВДНХ

Посетителям одного из самых больших катков Москвы обещают обширную программу. Всю праздничную неделю клоуны будут развлекать катающихся мини-конкурсами, играми и соревнованиями. А на главной площади каждый час можно будет увидеть бесплатное новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых мультяшных персонажей. Организаторы приготовили пять вариантов шоу, так что скучно не будет. Среди других вариантов зимнего досуга на ВДНХ — лыжня, бесплатный каток в парке «Останкино» и тюбинговая горка.

Каток у ГУМа

Катания на Красной площади стали уже традиционными. Каток между ГУМом и Мавзолеем не самый большой и зачастую переполненный, но исторические виды компенсируют нехватку пространства, а музыка советских времен создает ностальгическую атмосферу.

Каток на крыше «Москва-Сити»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Новинка сезона — новая ледовая площадка, оборудованная на 354-метровой высоте. Каток площадью 420 кв. м расположен на крыше небоскреба ОКО комплекса «Москва-Сити». Посетителям обещаны коньки напрокат, горячий глинтвейн и острые ощущения от приближения к окнам здания.

Каток парка Горького

Руководство одного из старейших парков страны решило превратить каток в площадку стрит-арта. Павильоны проката коньков и кассовые боксы оформят художники. Одна из ледовых аллей превратится в 60-метровый световой тоннель, состоящий из 12 мерцающих арок, а в центре катка застынет восьмиметровый сияющий фонтан. Между ледяными дорожками разместится прозрачный лабиринт в форме чаши. Зеленое свечение данного арт-объекта напомнит северное сияние.

«Кредо убийцы»

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Режиссер: Джастин Курзель, в ролях: Майкл Фассбендер, Марийон Котияр, Джереми Айренс

Масштабное фэнтази о загадочном клане наемных убийц-ассасинов. Герой по имени Калнем Линч попадает в секретную лабораторию, где благодаря супертехнологиям приобретает сверхспособности и отправляется в прошлое, чтобы узнать некую тайну. Попутно ему предстоит противостоять могущественному клану тамплиеров.

«Ложные признания»

Фото: «Cinema Prestige»

Режиссер: Люк Бонди, в ролях: Изабель Юппер, Луи Гаррель

Красивый юноша влюбляется в богатую вдову. Все вокруг, разумеется, против. Вдове старуха-мать подыскивает знатного престарелого жениха, богатый дядя хочет женить юношу на знатной наследнице, а то, что в итоге получится, удивит всех. 

«Монстр-траки»

Фото: Централ Партнершип/Paramount

Режиссер: Крис Уэдж, роли озвучивали: Джейн Леви, Лукас Тилл

Семейная комедия, главный герой которой мечтает бежать из родного городка навстречу приключениям. Юноша собирает из обломков автомобилей настоящего монстра и вдобавок ко всему высвобождает из-под земли невероятное, но дружелюбное существо.

«Амуры в снегу»

Режиссер Екатерина Гранитова поставила стилизованную музыкальную комедию в духе домашнего театра XVIII века — интерпретацию классической комедии Фонвизина «Бригадир». Две семьи встречаются, чтобы поженить своих детей. Но отношения развиваются не так, как следовало ожидать...

2 января, 18.00, Московский академический театр им. В. Маяковского 

«Гордость и предубеждение»

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Музыкальный спектакль по мотивам одноименного романа Джейн Остин. Непростая история взаимоотношений мистера Дарси и Элизабет Беннет переведена на все языки мира, но по странной случайности роман никогда не привлекал московскую сцену. Отныне у столичных зрителей есть возможность насладиться живым оркестром, сотней костюмов, английским парком на сцене и знаменитой историей любви в трактовке режиссера Алексея Франдетти.

2, 3 января, 13.00 и 19.00, МХТ им. А.П.Чехова, Основная сцена 

«Примадонны»

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Режиссер Евгений Писарев поставил искрометную комедию с переодеваниями. В центре сюжета — два актера, пытающиеся хитростью получить чужое наследство. Чтобы добыть денег, они выдают себя за потерявшихся племянниц богатой дамы...

4, 8 января, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова, Основная сцена

«Леди Макбет нашего уезда»

В отличие от авторов многочисленных постановок знаменитой повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», сочувствующих Катерине Измайловой, режиссер Кама Гинкас рассказал иную историю. «Она уже никого не любила и себя не любила», — произносит героиня в финале, убив мужа, свекра и ребенка. Роль своевольной купчихи играет Елизавета Боярская.

5 января, 19.00, Московский ТЮЗ

Мистическое шоу «Вернувшиеся»

Фото: официальная страница мистического шоу «Вернувшиеся» в Facebook

Американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти привезли в Россию уникальные технологии работы с актерами и пространством: действие, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», происходит в старинном особняке в центре Москвы. В доме появились десятки потайных ходов и дверей, а в результате  репетиций, которые велись в течение шести месяцев в строжайшей тайне, актеры освоили уникальные методики взаимодействия с аудиторией.

3–8 января, особняк «Дашков»

«Айвазовский. Ожившие полотна»

Мультимедийная выставка к 200-летию со дня рождения художника. Представлено более 200 работ из музеев России и Армении. Практически все картины сделаны в формате ps-3D, что позволяет посетителям почувствовать себя внутри них. Динамичный видеоряд, анимация, а также более трех десятков проекторов высокого разрешения перенесут посетителей в акваторию Черного моря на место известных корабельных баталий.

2 января — 12 марта, «Люмьер-холл»

«Рерих. Живые полотна»

Фото: Антон Кузнецов

По соседству с мультимедийной экспозицией Айвазовского расположилась выставка Николая Константиновича Рериха. Непередаваемая энергетика горных походов и приключений представлена более чем 300 работами из музеев России.

2 января — 12 марта, «Люмьер-холл»

«Булгаков. Две биографии»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Масштабная выставка, приуроченная к юбилею Михаила Булгакова. Кураторы проекта собрали более 700 экспонатов: уникальные материалы из архивов и музейных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, рукописи, письма, рисунки, макеты театральных декораций, автографы, фотографии и даже документы ОГПУ, следившего за автором «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца». Часть экспозиции занимает воссозданная в пространстве «Нового Манежа» третья московская квартира Булгакова.

до 21 января, МГВЗ «Новый Манеж»

«Элегантность и роскошь ар-деко»

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар-деко из собрания Института костюма города Киото (Япония). Представлены украшения выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels, оригинальные эскизы и фотографии из архивов. Временной диапазон выставки — 1910–1930-е годы.

До 11 января, Музеи Московского Кремля 

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Серия бесплатных экскурсий — проект «Гуляем по Москве» подарит горожанам и гостям столицы около 40 маршрутов. Участников ждут рассказы про шампанское, оливье и исконно московские забавы. 

Праздничные кинопоказы в ЦДК

Фото: «Cineticle Films»

В кинопрограмме — настоящий рождественский артхаус, фильм «Рождество, опять» и новый фильм Люка Бонди «Ложные признания» с Изабель Юппер и Луи Гаррелем в главных ролях. Ценители смогут увидеть трансляции постановок Королевского национального театра из проекта TheatreHD, а также подборку фильмов-экскурсий по самым интересным выставкам и музеям мира.

Хуан Диего Флорес (тенор) и Хавьер Манзана Фас (фортепиано)

Фестиваль «Новый год в Консерватории» начинается с громкого имени. Мягкий и гибкий голос перуанца Хуана Диего Флореса хвалят и меломаны, и профессионалы. В 2000-м итальянские эксперты назвали Флореса оперным певцом года, в 2009-м его сольный альбом номинировался на «Грэмми».

В Москве Флорес в компании с замечательным пианистом Хавьером Манзаной Фасом выступит в репертуаре, с которым сделал себе мировое имя. В программе — арии из опер Россини, Леонкавалло, Доницетти, Массне, Гуно. На бис можно ожидать сюрпризов: часто под занавес певец берет в руки гитару и поет Bеsame mucho.

3 января, 19.00, Большой зал Консерватории

On-The-Go

Фото: официальная страница группы в Facebook

​​​​​​​Группа «прогуляется» по своим популярным альбомам. Благо они очень разные. По альбому двухлетней давности Young Hearts было заметно, что участникам коллектива интересно шагать в направлении нового R'n'B и британской электроники. Ничего подобного не услышать на последней пластинке, которая начинается с печальной баллады Electricity, продолжается экспериментальной гитарной пьесой Two of a Kind и завершается электронной интерлюдией Genesis. Эти и другие композиции On-The-Go прозвучат в акустике — в этом изюминка выступления.

2 января, 20.00, клуб «16 тонн»

«12 королей оперы»

Концерт солистов фонда «Таланты мира». Можно не задумываться о хитросплетениях программы, а просто получать удовольствие от мужских оперных голосов всех диапазонов — от парящего контратенора до глубокого баса. В программе — популярные арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и неаполитанские песни.

А вот имена исполнителей: Василий Хорошев, Артем Крутько, Рустам Яваев, Чингис Аюшеев, Артем Голубев, Кирилл Золочевский, Давид Гвинианидзе, Андрей Бреус, Константин Бржинский, Отар Кунчулиа, Владимир Кудашев, Андрей Фетисов. Петь солисты лучших театров мир будут в сопровождении Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации (дирижер Владимир Васяк).

4 января, 20.00, Светлановский зал Дома музыки

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Культурные каникулы: выбор «Известий»

Культурные каникулы: выбор «Известий»Куда пойти и что посмотреть в новогодние праздники со 2 по 8 января

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