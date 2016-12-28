Девочка из Красноярского края обманула 158 россиян на 250 тыс. рублей

Юную кибермошенницу нашли в поселке Тинской Нижнеингашского района Красноярского края. 16-летняя девушка два года назад зарегистрировалась под вымышленным именем в соцсети «Одноклассники». На фальшивой странице она разместила информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. И желающие получить заем нашлись.

Представляясь кредитным инспектором, ребенок вел переписку с желающими получить кредит. Обратившимся за займом предлагалось перевести на банковскую карту жительницы красноярской деревни денежный взнос за рассмотрение заявки. С ноября 2014 года по июнь 2015 года нашлось 158 россиян из разных регионов РФ, перечисливших девушке более 250 тыс. рублей.

На момент совершения преступления жительнице поселка Тинской было всего 14 лет. При этом к вынесению приговора она уже стала матерью двоих детей.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю сначала возбудил дело по статье о мошенничестве в крупном размере и собрал доказательства, а суд счел их достаточными для вынесения приговора.

Девушка получила 2,5 года лишения свободы. Но, учитывая несовершеннолетний возраст подсудимой во время совершения преступления и наличие у нее двух малолетних детей, в колонию она отправится после достижения ее детьми 14-летнего возраста, пишет ИА KrasnoyarskMedia.ru.