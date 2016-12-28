Инфантино: большинство федераций за расширение числа участников на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что большинство национальных футбольных федераций поддерживают идею увеличения числа участников в финальной стадии чемпионата мира до 48.



Также, по мнению главы ФИФА, новый формат будет «финансово привлекательным».



«Окончательно этот вопрос решится 9 января на совете ФИФА», — сказал Инфантино, отметив, что пока существует два варианта увеличения числа участников: с 32 до 40 или 48 команд.



В свою очередь, камерунский нападающий «Антальяспора» Самюэль Это’о поддержал эту идею.



«Расширение числа участников на чемпионате мира до 48 позволит бедным странам, как моя, побороться за место на турнире. Мы все поддерживаем эту идею и благодарим Инфантино», — сказал Это’о.



В середине декабря Ассоциация европейских клубов (ECA) направила письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой не изменять формата проведения чемпионата мира.



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