«Войну и мир» Толстого можно изучать уже в пятом классе

Ассоциация учителей русского языка и литературы выступила с инициативой начинать изучение романа Льва Толстого «Война и мир» с пятого класса, то есть сразу после окончания начальной школы.

Председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский полагает, что ничего страшного не будет в том, если законы закрепленности произведений за каким-то классом пошатнутся. Изучение классики мировой литературы может быть перераспределено, полагает эксперт.

Это же относится и к прочтению некоторых пейзажных зарисовок из «Евгения Онегина». Сейчас их принято изучать в девятом классе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, напомним, глава Российской академии образования Людмила Вербицкая предлагала вообще убрать из школьной программы некоторые произведения, в том числе «Войну и мир», напоминает kaliningradfirst.ru.