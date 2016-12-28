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«Войну и мир» Толстого можно изучать уже в пятом классе

Так считают в ассоциации учителей русского языка и литературы

Ассоциация учителей русского языка и литературы выступила с инициативой начинать изучение романа Льва Толстого «Война и мир» с пятого класса, то есть сразу после окончания начальной школы.

Председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский полагает, что ничего страшного не будет в том, если законы закрепленности произведений за каким-то классом пошатнутся. Изучение классики мировой литературы может быть перераспределено, полагает эксперт.

Это же относится и к прочтению некоторых пейзажных зарисовок из «Евгения Онегина». Сейчас их принято изучать в девятом классе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, напомним, глава Российской академии образования Людмила Вербицкая предлагала вообще убрать из школьной программы некоторые произведения, в том числе «Войну и мир», напоминает kaliningradfirst.ru.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

«Войну и мир» Толстого можно изучать уже в пятом классе

Так считают в ассоциации учителей русского языка и литературы

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