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Новгородские депутаты отстояли выплаты за рождение двойняшек

Городские власти предлагали их отменить из-за нехватки денег в бюджете

Новгородские депутаты отстояли выплаты семьям при одновременном рождении двух детей. Решение об этом было принято в среду на заседании думы Великого Новгорода.

При этом, размер льготной выплаты сократится в два раза: с 400 тыс. до 200 тыс. рублей. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 4 млн рублей, передает «Новгород.ру».

Сообщается, что в 2015 году выплаты получили 10 новгородских семей, в 2016 — 17 семей. Напомним, ранее городские власти предлагали отменить компенсации из-за нехватки денег в бюджете. Против инициативы выступили депутаты.

Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан без дефицита. В 2017 году доходы и расходы бюджета составят 4,5 млрд рублей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Новгородские депутаты отстояли выплаты за рождение двойняшек

Городские власти предлагали их отменить из-за нехватки денег в бюджете

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