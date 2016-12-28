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Псковская таможня задержала на границе с Эстонией партию сигарет

Внушительный груз с табачными изделиями пытались провезти под видом угля

Сотрудники Псковской таможни совместно с региональным УФСБ изъяли крупную партию сигарет на российско-эстонской границе, сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Транспортное средство международной перевозки, зарегистрированное в России, следовало с грузом по адресу одной из фирм Эстонии. В качестве товара в документах был указан древесный уголь, однако при таможенном досмотре было установлено, что в 451 мешке из 978, помимо угля, находились сигареты, отмечает Псковское агентство информации.

Всего в ходе досмотра было изъято 69 376 пачек сигарет общим весом 1320 кг. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих их обнаружение». В ближайшее время будет проведена товароведческая экспертиза.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Псковская таможня задержала на границе с Эстонией партию сигарет

Внушительный груз с табачными изделиями пытались провезти под видом угля

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