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Сенаторы предложили запретить продажу алкоголя через торговые автоматы

Законопроект, вносящий поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, передан на утверждение в Госдуму. 

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработал законопроект, запрещающий продажу непищевой спиртосодержащей продукции через вендиноговые автоматы. 

Соотвествующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«Законопроектом вводится запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции посредством торговых (вендинговых аппаратов)», — говорится в пояснительной записке к документу (есть в распоряжении «Известий»).

Кроме того, законопроект предлагает внести поправки в закон «Об информации», предусматривающие внесудебную блокировку сайтов, торгующих алкоголем.

При этом за «предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом» предложено ввести штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс, рублей; для должностных лиц — от 30 тыс.  до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 1 млн рублей.

В документе отмечается, что несмотря на запрет дистанционной торговли алкоголем в РФ, «интернет-магазины осуществляют продажу алкогольной продукции физическим лицам, что несет в себе риски угрозы жизни и здоровью ввиду возможности сбыта суррогатов алкогольной продукции».

Сенаторы уверены, что «реализация изменений, предусмотренных законопроектом, не повлечет увеличения расходов бюджетов бюджетной системы РФ и будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия».

Законопроект, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, передан на утверждение в Госдуму. 

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Сенаторы предложили запретить продажу алкоголя через торговые автоматы

Законопроект, вносящий поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, передан на утверждение в Госдуму. 

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