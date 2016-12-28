Райкин попал в больницу в Тобольске

Российский артист Константин Райкин попал в Тобольске в больницу с серьезной травмой ноги. Актеру сделали операцию, после чего ему пришлось отменить все спектакли, запланированные на январь.

«Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — цитирует Райкина «Федеральное агентство новостей».

Однако Райкин всё же вышел на сцену Тобольского драматического театра — в гипсе. Сегодня он также хотел подняться на сцену, но травма дала о себе знать.