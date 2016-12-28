Антикоррупционный полицейский в Ревде получил восемь лет за взятку

Бывший глава антикоррупционного отдела полиции в Ревде Свердловской области приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. За 1,5 млн рублей 28-летний капитан обещал одному из предпринимателей закрыть глаза на незаконную предпринимательскую деятельность.

Преступление сотрудника ОВД Ревды выявили сотрудники УФСБ во время доследственной проверки деятельности того самого бизнесмена в 2015 году. Операция по задержанию начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проходила в кафе на улице Малышева в Екатеринбурге, где он намеревался получить 500 тыс. руб. от 32-летнего директора промышленного предприятия. По информации СК РФ по Свердловской области, деньги предназначались для решения вопроса о прекращении проверочных мероприятий. В результате полицейский лишился должности и получил восемь лет колонии.



Как сообщает TagilCity.ru, в 2016 году более 150 сотрудников полиции в Свердловской области были уволены по отрицательным мотивам.