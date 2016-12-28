Неваляшки из Тамбовской области вошли в сотню лучших товаров РФ

Неваляшки из Тамбовской области вошли в сотню лучших товаров России. Производство «Котовские неваляшки» победили в номинации «Промышленные товары для населения».



Шесть предприятий из Тамбовской области стали лауреатами конкурса по итогам 2016 года. Они получили право маркировать свою продукцию в течение двух последующих лет золотым логотипом.



Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», 13 предприятий Тамбовской области стали дипломантами программы. Они имеют право размещать серебряный логотип.



Всего от Тамбовской области участвовало 18 предприятий. В списке лучших оказались продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, алкогольная продукция, котовские неваляшки, овсяные хлопья и колбасные изделия.

Конкурс «100 лучших товаров России» в 2016 году проводился в 19-й раз. Он является значимым национальным проектом в сфере качества.

