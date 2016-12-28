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Генпрокуратура ФРГ задержала возможного сообщника Аниса Амри

Предположительно, мужчина мог быть причастен к теракту в Берлине

Сотрудники Генеральной прокуратуры ФРГ задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

«Предпосылкой этому стал тот факт, что у погибшего обвиняемого Аниса Амри в мобильном телефоне был сохранен номер 40-летнего гражданина Туниса. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта, поэтому предварительно его задержали», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Мужчина был задержан 26 декабря.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 48.

Ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»).

Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний Анис Амри, находившийся за рулем фуры, был ликвидирован в Милане в перестрелке с полицией.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Генпрокуратура ФРГ задержала возможного сообщника Аниса Амри

Предположительно, мужчина мог быть причастен к теракту в Берлине

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