Генпрокуратура ФРГ задержала возможного сообщника Аниса Амри

Сотрудники Генеральной прокуратуры ФРГ задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

«Предпосылкой этому стал тот факт, что у погибшего обвиняемого Аниса Амри в мобильном телефоне был сохранен номер 40-летнего гражданина Туниса. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта, поэтому предварительно его задержали», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Мужчина был задержан 26 декабря.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 48.



Ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»).



Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний Анис Амри, находившийся за рулем фуры, был ликвидирован в Милане в перестрелке с полицией.



Читайте также:



СМИ: Амри застрелил водителя грузовика за несколько часов до теракта

