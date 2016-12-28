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Самарским школьникам могут продлить новогодние каникулы

С 29 декабря во всех школах региона вводится карантин из-за ОРВИ и гриппа

Новогодние каникулы школьникам Самарской области могут продлить. Это связано с эпидемиологической обстановкой. В регионе растет число заболевших ОРВИ и гриппом.

Министр образования Самарской области Владимир Пылев заявил, что из-за эпидемиологической обстановки в школах с 29 декабря в обязательном порядке вводится карантин. Срок окончания ограничительных мер пока неизвестен.

По словам министра, каникулы в начале 2017 года могут продлиться дольше запланированных сроков. Все будет зависеть от погодных условий и эпидемиологической обстановки, передает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Самарским школьникам могут продлить новогодние каникулы

С 29 декабря во всех школах региона вводится карантин из-за ОРВИ и гриппа

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