Самарским школьникам могут продлить новогодние каникулы

Новогодние каникулы школьникам Самарской области могут продлить. Это связано с эпидемиологической обстановкой. В регионе растет число заболевших ОРВИ и гриппом.



Министр образования Самарской области Владимир Пылев заявил, что из-за эпидемиологической обстановки в школах с 29 декабря в обязательном порядке вводится карантин. Срок окончания ограничительных мер пока неизвестен.



По словам министра, каникулы в начале 2017 года могут продлиться дольше запланированных сроков. Все будет зависеть от погодных условий и эпидемиологической обстановки, передает ИА «ЯРНОВОСТИ».