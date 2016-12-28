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В Хабаровске борцы с неправильной парковкой прокалывают колеса машин

В дальневосточном городе возникло противостояние между автовладельцами и недовольными заставленными машинами дворами гражданами

Противники стихийных парковок в Хабаровске за минувшую ночь проткнули шины сразу нескольких иномарок, оставленных во дворе без присмотра, сообщает ИА AmurMedia. Как пишут разгневанные автолюбители в Instagram, с аналогичной проблемой столкнулись минувшей ночью и другие водители.

Борьба со стихийными парковками идет в Хабаровске давно. Горожане, не желающие мириться с оставленными во дворах машинами, даже проводили конкурс в интернете на самую неправильную парковку с «призом» в виде мешков с помоями на капоте.

Управление полиции края даже официально рекомендовало владельцам машин не экономить на платных автостоянках, особенно в ночное время. Как ранее отметила сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева, зачастую люди сами провоцируют злоумышленников.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Хабаровске борцы с неправильной парковкой прокалывают колеса машин

В дальневосточном городе возникло противостояние между автовладельцами и недовольными заставленными машинами дворами гражданами

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