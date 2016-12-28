Самарская область выделит средства для спортивных клубов

Финансовую помощь окажут ХК «Лада» и ФК «Крылья Советов» для погашения кредитов и выплаты зарплат спортсменам
Самарская область выделит средства на поддержку местных хоккейных и футбольных клубов. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
По его словам, финансовую помощь регион окажет ХК «Лада» и ФК «Крылья Советов» для погашения кредитов и выплаты зарплат спортсменам.
В частности, комитет по бюджету парламента Самарской области принял решение направить 517 млн рублей на поддержку спортивных клубов. В свою очередь, ХК «Лада» получит 270 млн рублей. Эту сумму удалось высвободить за счет неосвоенных средств, отмечает TLTgorod.
Ранее сообщалось, что «Лада» накопила многомесячные долги по зарплате перед хоккеистами, которые удалось частично погасить в середине декабря за счет выделения 50 млн рублей из бюджета Самарской области.
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