Самарская область выделит средства для спортивных клубов

Самарская область выделит средства на поддержку местных хоккейных и футбольных клубов. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.



По его словам, финансовую помощь регион окажет ХК «Лада» и ФК «Крылья Советов» для погашения кредитов и выплаты зарплат спортсменам.

В частности, комитет по бюджету парламента Самарской области принял решение направить 517 млн рублей на поддержку спортивных клубов. В свою очередь, ХК «Лада» получит 270 млн рублей. Эту сумму удалось высвободить за счет неосвоенных средств​​​​​​​, отмечает TLTgorod.

Ранее сообщалось, что «Лада» накопила многомесячные долги по зарплате перед хоккеистами, которые удалось частично погасить в середине декабря за счет выделения 50 млн рублей из бюджета Самарской области.

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