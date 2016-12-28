Задавившие медведя в Якутии машины принадлежат «Якутскгеофизике»

Автомашины, которые переехали медведя в Якутии, принадлежат филиалу предприятия «Якутскгеофизика». Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в местном министерства охраны природы и добавили, что установили обоих злоумышленников.

ОАО «Якутскгеофизика» – предприятие с более полувековой историей поисков и находок месторождений нефти и газа на территории республики геофизическими методами исследований.

Согласно уголовному кодексу, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, предусматривает штрафы от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Также по этой статье могут наказать обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как уже писали «Известия», 27 декабря в интернете появилось видео, на котором неустановленные лица на двух автомашинах «Урал» задавили медведя в Якутии.

