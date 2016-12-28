Севастополь отказался от курортного сбора

С туристов в Севастополе не будут взимать курортный сбор. Об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников. По его словам, Севастополь пока не будет принимать участия в этом эксперименте.

Овсянников уверен, что такое решение не вызовет никаких затруднений при взимании сбора на территории Крыма, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее власти Севастополя заявляли о трудностях с администрированием этого сбора, а также о том, что в регионе нет ни одного санатория, а подавляющая часть малых отелей находится «в тени».



Как сообщали «Известия», президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта 2017 года внести поправки в законодательство, предусматривающие введение курортного сбора. Изначально предполагалось провести пятилетний эксперимент по взиманию этого сбора в пяти регионах — Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Крыму и городе федерального значения Севастополе.

Предполагается, что в 2017 году туристы в этих регионах будут платить курортный сбор по 50–100 рублей в день. Собранные средства должны пойти на развитие инфраструктуры курортов.