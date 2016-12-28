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Среда,
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Сложный год завершился с хорошим результатом

Глава государства подвел итоги года на новогоднем приеме в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в традиционном новогоднем приеме в Кремле. Глава государства поблагодарил собравшихся за напряженную и эффективную работу в уходящем году, отметив, что именно желание работать будет способствовать преодолению любых трудностей.

В этом году формат приема был изменен из-за авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи, в результате которой погибло более 90 человек.

— Вы знаете, что произошло у нас в предшествующие несколько дней. Поэтому мы решили традиционный формат новогоднего приема изменить, придать ему более рабочий характер, для того чтобы мы могли собраться перед Новым годом и в неформальной обстановке поговорить о том, что было сделано нами за уходящий год, что предстоит сделать, — сказал президент, открывая прием. — Я тоже немножко изменю формат своего выступления, не буду говорить привычных слов, связанных с наступающим новым годом и уходящим. Единственное, что хотел бы сказать, — это то, что мы напряженно работали, и работали успешно. Я вас хочу поблагодарить за это.

В Георгиевском зале Кремля присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, руководители министерств и ведомств, председатели Государственной думы и Совета Федерации, а также предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Глава государства рассказал, что на прошедшем в этот же день заседании Совета безопасности обсуждались вопросы развития страны.

— Только что мы с коллегами в узком составе провели совещание Совета безопасности, говорили о том, что уходящий 2016 год был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Хотя бы взять только один, но тем не менее важный для нас параметр — стоимость цены на нефть: она была $40, она была $51, в этом году — 40, — рассказал президент. — То есть принципиально хуже, а результат — на порядок лучше, чем в 2015-м.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия сможет ответить на все стоящие перед страной вызовы и преодолеть проблемы.

— Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть, — заявил президент. — Самое главное — в том, что мы чувствуем в себе силы работать, работать успешно и делаем это. В значительной степени это результат тех, кто находится сегодня в этом зале, и наших коллег, которых здесь нет, которых этот зал не вмещает, это ваши подчиненные, руководители регионов и их управленческие команды. Это наш общий результат. И, конечно, это результат работы всего нашего народа. Хочу вам предложить тост за Россию, за российский народ. Хочу пожелать всем нам и любимой нами стране, нашей Родине всего доброго в наступающем 2017 году.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Сложный год завершился с хорошим результатом

Сложный год завершился с хорошим результатомГлава государства подвел итоги года на новогоднем приеме в Кремле

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