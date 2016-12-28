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Среда,
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Суд ограничил наказание для нетрезвых водителей

Верховный суд РФ объяснил, в каких случаях собственника автомобиля нельзя наказать за передачу управления ТС нетрезвому лицу

Присутствие владельца автомобиля на пассажирском сиденье в случае, если за рулем оказался нетрезвый водитель, не всегда может служить основанием для наказания владельца ТС за передачу управления лицу с признаками опьянения. Такой вывод следует из постановления Верховного суда РФ, который вернул водительские права женщине, чей супруг сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд рассмотрел дело жительницы Челябинской области, которую суд лишил водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством супругу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП). 

ВС обратил внимание, что женщина при разговоре с инспектором ГИБДД и на заседании в суде настаивала на том, что ее муж имел право пользоваться автомобилем и был вписан в полис ОСАГО. За руль в тот день она не садилась, машиной пользовался только супруг, о том, что он был нетрезв, женщина не знала, поскольку признаков опьянения у него не заметила.

ВС счел аргументы обоснованными, поскольку правонарушение происходит лишь в том случае, если водитель намеренно посадил за руль человека в состоянии алкогольного опьянения. В данной истории не удалось доказать, что женщина-водитель позволила нетрезвому супругу сесть за руль. Кроме того, инспектор ДПС заявил в суде, что ему не известно, управляла ли женщина автомобилем в тот день. 

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Суд ограничил наказание для нетрезвых водителей

Верховный суд РФ объяснил, в каких случаях собственника автомобиля нельзя наказать за передачу управления ТС нетрезвому лицу

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