В первые дни января в храмах Йошкар-Олы будут молиться о трезвости

Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн благословил антиалкогольную акцию в храмах епархии. В начале 2017 года в православных церквях Йошкар-Олинского и Пригородного благочиний выставят святые иконы: Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», святого мученика Вонифатия с частицей мощей и святого преподобного Моисея Мурина.

Перед этими иконами молятся об избавлении от алкоголизма, наркомании, табакокурения, пояснили в епархии.

Иконы совершат своеобразный тур по соборам и храмам с 8 по 15 января, сообщает ИА MariMedia.