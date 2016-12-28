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В первые дни января в храмах Йошкар-Олы будут молиться о трезвости

Приходы РПЦ предоставят жителям столицы Марий Эл востребованную в новогодние каникулы услугу

Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн благословил антиалкогольную акцию в храмах епархии. В начале 2017 года в православных церквях Йошкар-Олинского и Пригородного благочиний выставят святые иконы: Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», святого мученика Вонифатия с частицей мощей и святого преподобного Моисея Мурина.

Перед этими иконами молятся об избавлении от алкоголизма, наркомании, табакокурения, пояснили в епархии.

Иконы совершат своеобразный тур по соборам и храмам с 8 по 15 января, сообщает ИА MariMedia.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В первые дни января в храмах Йошкар-Олы будут молиться о трезвости

Приходы РПЦ предоставят жителям столицы Марий Эл востребованную в новогодние каникулы услугу

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