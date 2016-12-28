Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп пожаловался, что Обама чинит ему препятствия

Республиканец заявил, что его надежды на гладкую передачу власти не оправдались

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Барак Обама не осуществляет гладкую передачу власти, вставляя палки в колеса.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!» — написал Трамп в своем Twitter.

Демократ Обама подвергал республиканца Трампа жесткой критике в ходе предвыборной кампании, однако после того как миллиардер одержал победу на выборах, пообещал помогать в передаче власти, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Трамп пожаловался, что Обама чинит ему препятствия

Республиканец заявил, что его надежды на гладкую передачу власти не оправдались

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке