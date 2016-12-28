Трамп пожаловался, что Обама чинит ему препятствия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Барак Обама не осуществляет гладкую передачу власти, вставляя палки в колеса.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!» — написал Трамп в своем Twitter.

Демократ Обама подвергал республиканца Трампа жесткой критике в ходе предвыборной кампании, однако после того как миллиардер одержал победу на выборах, пообещал помогать в передаче власти, передает «Федеральное агентство новостей».