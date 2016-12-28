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Воронеж вошел в топ городов-миллионников по числу бургерных

В городе насчитали 168 заведений, основным блюдом которых являются бургеры

Воронеж занял третье место среди городов-миллионников по количеству бургерных. По данным сервиса «2ГИС», заведений, где основным блюдом являются бургеры, в городе 161.

Воронеж опередили Москва и Санкт-Петербург. В российской столице насчитали 799 бургерных.

В Воронеже на одну бургерную приходится около 3,9 тыс. жителей — самый маленький показатель среди миллионников, передает РИА «Воронеж». За год в городе открылось шесть подобных заведений.

«Известия» ранее писали, что 80% жителей Воронежа едят бургеры. Это показал опрос, проведенный на сайте агентства «Абирег». Половина респондентов тогда ответили, что областная столица в последнее время может считаться бургерной столицей России.

Напомним, ранее в Воронеже установлен рекорд по приготовлению самого большого бургера в России. Его диаметр составил 1,4 м, а вес —156 кг. Накормить гигантским бургером удалось более 300 человек.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Воронеж вошел в топ городов-миллионников по числу бургерных

В городе насчитали 168 заведений, основным блюдом которых являются бургеры

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