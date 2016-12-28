Приангарье стало регионом-лидером по объемам восстановления леса

Иркутская область заняла первое место в рейтинге регионов по объемам лесовосстановления в России. Общая площадь работ в текущем году превысила 780 тыс. га, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Наибольший объем работ в Иркутской области провели на площади 121 тыс. га. Второе место заняла Архангельская область, где работы проводились на территории 62,7 тыс. га. Далее идут Хабаровский край — 51,7 тыс. га, Вологодская область — 50,3 тыс. га и Красноярский край — 46,8 тыс. га, отмечает ИА FlashNord.



Текущий год для лесной отрасли России был объявлен Годом воспроизводства лесов. Следующий год указом президента России Владимира Путина объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее о том, в чем заключаются основные задачи экологически устойчивого развития России, читайте в колонке главы Минприроды РФ Сергея Донского для «Известий»:

Экологический надзор