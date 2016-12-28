Тюрьмы для беженцев появятся на островах в Греции

На островах в Греции появятся закрытые центры содержания под стражей для мигрантов и беженцев, нарушивших закон.

Об этом журналистам сообщил министр миграционной политики Яннис Музалас.

«На островах ситуация очень сложная. Предпринимаются усилия по созданию небольших помещений вместимостью на 100–200 человек для совершивших проступки, а также по усилению службы предоставления убежища», — пояснил министр, передает «РИА Новости».

Музалас также анонсировал создание структуры для беспризорных детей в бывших военных лагерях и центрах приема беженцев.

До апреля будут введены электронные удостоверения личности для беженцев и иммигрантов, находящихся в стране, и начнется полная перепись всех тех, кто остается в Греции, сказал министр.