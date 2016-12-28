Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В нижегородском зоопарке появится пингвинарий до конца 2017 года

К сегодняшнему дню в здании уже построили бассейн

Частный нижегородский зоопарк «Лимпопо» намерен построить пингвинарий до конца следующего года. Об этом рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

По его словам, строительство пингвинария уже ведется. На сегодняшний день заложен фундамент будущего пингвинария — в здании построен бассейн.

«Планируем до конца следующего года пингвинарий достроить, получить разрешение и после этого приобрести пингвинов», — цитирует Владимира Герасичкина НИА «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что открытие пингвинария пришлось откладывать на неопределенный срок.

Зоопарк «Лимпопо» — первый частный зоопарк в России, расположенный в Нижнем Новгороде. Он был основан в 2003 году. В коллекции зоопарка представлено 220 видов животных, всего — более 1 тыс. особей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В нижегородском зоопарке появится пингвинарий до конца 2017 года

К сегодняшнему дню в здании уже построили бассейн

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке