В нижегородском зоопарке появится пингвинарий до конца 2017 года

Частный нижегородский зоопарк «Лимпопо» намерен построить пингвинарий до конца следующего года. Об этом рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

По его словам, строительство пингвинария уже ведется. На сегодняшний день заложен фундамент будущего пингвинария — в здании построен бассейн.



«Планируем до конца следующего года пингвинарий достроить, получить разрешение и после этого приобрести пингвинов», — цитирует Владимира Герасичкина НИА «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что открытие пингвинария пришлось откладывать на неопределенный срок.

Зоопарк «Лимпопо» — первый частный зоопарк в России, расположенный в Нижнем Новгороде. Он был основан в 2003 году. В коллекции зоопарка представлено 220 видов животных, всего — более 1 тыс. особей.