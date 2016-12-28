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Житель Кубани украл костюм Чебурашки и продавал его у входа в магазин

«Сказочный персонаж» был пойман полицией в Тихорецком районе Краснодарского края

Продавец новогодней атрибутики обратилась в полицию с жалобой на пропажу костюмов Чебурашки и Медведя. Женщина рассказала, что в магазин пришел мужчина и начал осматривать товар. Когда она вышла в соседний зал, посетитель исчез. И почти сразу обнаружилась пропажа новогодних костюмов Чебурашки и Медведя.

О случившемся продавец сообщила в полицию и вышла на улицу — посмотреть, куда побежал злоумышленник. Оказалось, что тот стоит возле магазина и пытается продать похищенное, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Житель Кубани украл костюм Чебурашки и продавал его у входа в магазин

«Сказочный персонаж» был пойман полицией в Тихорецком районе Краснодарского края

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