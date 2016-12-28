В Красноярском крае впервые за 15 лет хороших дорог больше, чем плохих

Первый раз за долгие годы в Красноярском крае число дорог с нормативным качеством превысило количество трасс, состояние которых ухудшилось. Об этом рассказал региональный министр транспорта Сергей Еремин, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Одним из главных достижений 2016 года министр транспорта региона Сергей Еремин назвал 650 км отремонтированных в регионе трасс и объектов улично-дорожной сети. Впервые за 15 лет дорог с нормативным качеством стало больше, чем дорог, состояние которых ухудшилось, порадовался чиновник.

Сергей Еремин пояснил, что региональных трасс в текущем году было отремонтировано 350 км, муниципальных — 280 км, федеральных — 112 км.

В следующем году стартует новая федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Выбрано 13 городов-миллионников, в том числе и Красноярск.

